Премьер Финляндии: Россия не выиграет войну, украинцы нам не безразличны

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Премьер-министр Финляндии Санна Марин свое обращение по случаю Нового года посвятила решению страны стать членом Североатлантического Альянса, войне России против Украины и единству Европы, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Yle.

По словам Марин, агрессивная война России в Украине требовала от финнов определиться с ролью Финляндии в новой ситуации. До войны менее трети финнов поддерживали членство в НАТО, и после полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство мгновенно поддержало членство в Альянсе.

Марин отмечает, что решение о вступлении в НАТО было принято при мощной народной поддержке и твердом парламентском консенсусе.

"Именно на таком единодушии мы должны строить наше будущее как члены НАТО. Своим решением мы укрепили позицию Финляндии и расширили ее пространство для маневра в ситуации, когда оно рисковало сузиться и даже оказаться под угрозой" , - считает премьер Финляндии.

В новогоднем поздравлении она также упомянула о войне в Украине и изменениях, которые она принесла Финляндии и Европе.

"От нас и в дальнейшем будут требовать проявления силы и мужества. Мы будем помогать до тех пор, пока украинцы будут нуждаться в нашей помощи" , - заверила Марин, отметив, что для финнов украинцы не безразличны.

"Россия не выиграет свою войну. Мир, в котором недемократические сверхдержавы подчиняют себе другие государства, несмотря на Устав ООН и несмотря на страдания, должен быть оставлен позади раз и навсегда. Друзей у России стало немного" , - подчеркнула глава финского правительства.

Она также выступила за большую независимость Европы в вопросах обеспечения энергоносителей и безопасности, добавив, что Финляндия заинтересована в укреплении Европы, "особенно когда мир нуждается в защитниках прав человека, равенства и сотрудничества".

Напомним, что в своем рождественском обращении премьер Финляндии Санна Марин также вспомнила Украину и призвала людей помогать украинцам.