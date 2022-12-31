Ким сообщает о пусках ракет: в Украине объявлена воздушная тревога

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Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что россияне запустили ракеты по Украине, сообщает Украинская правда.

"Оккупанты решили нам все же попробовать испортить день.

Есть пуски ракет".

По состоянию на написание его сообщения нигде в Украине не было тревог.

Телеграм-канал, которые отслеживают ракетные удары, пишут, что россияне запустили ракеты стратегической авиацией в режиме радиомолчания.

Обновлено: После 12:30 по Украине начала распространяться воздушная тревога.