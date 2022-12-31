НПУ: Российская ракета уничтожила отдел полиции в Лимане, есть пострадавший

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В результате вражеского обстрела 31 декабря было уничтожено здание полицейского отдела в Лимане Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава НПУ Игорь Клименко в Facebook.

"Здесь должно было быть новогоднее поздравление. Но сначала должен показать вам, какой "подарок" мы получили сегодня от врага.

Российская ракета С-300 прицельно попала в Лиманский отдел полиции Донецкой области. Есть пострадавший полицейский. Травмы - средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь".

При этом глава Нацполиции заверил, что уничтоженное здание правоохранители отстроят, а сломить героический дух врагу все равно не удастся.