Кличко: В Киеве взрывы в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах
В Киеве во время масштабной воздушной тревоги днем 31 декабря взрывы прогремели в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах. На место следуют спасатели и медики. Предварительно, один человек погиб, сообщает Новое время.
Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы.
"Все службы следуют на место. Детали — позже", — написал он.
По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб.
Также Кличко сообщил, что взрывы произошли в Печерском районе и Голосеевском.
"Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места", — добавил он.
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что повреждение в столице получил гостиничный объект. В Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом, написал он.