Кличко: В Киеве взрывы в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах

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В Киеве во время масштабной воздушной тревоги днем 31 декабря взрывы прогремели в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах. На место следуют спасатели и медики. Предварительно, один человек погиб, сообщает Новое время.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы.

"Все службы следуют на место. Детали — позже" , — написал он.

По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб.

Также Кличко сообщил, что взрывы произошли в Печерском районе и Голосеевском.

"Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места" , — добавил он.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что повреждение в столице получил гостиничный объект. В Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом, написал он.