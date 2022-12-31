Ракетный удар по Киеву: в ОП показали разрушения в центре столицы
В результате удара по центру Киева пострадал Дворец "Украина" и отель рядом, сообщает Деловая столица.
Фото и видео показал глава Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Так, в результате удара был частично разрушен отель в самом центре Киева.
Кроме того, пострадал и Дворец "Украина".
"Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Вылетели стекла от ударов российских ракет", — отметил Тимошенко.