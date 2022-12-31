Ракетный удар по Киеву: в ОП показали разрушения в центре столицы

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В результате удара по центру Киева пострадал Дворец "Украина" и отель рядом, сообщает Деловая столица.

Фото и видео показал глава Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, в результате удара был частично разрушен отель в самом центре Киева.

Кроме того, пострадал и Дворец "Украина".