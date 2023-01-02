ВС: За ночь сбито 39-40 дронов и одну ракету

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Командование Воздушных сил ВСУ сообщили, что в ночь с 1 на 2 января Силы обороны Украины уничтожили 39 или 40 ударных беспилотников, которые были запущены по Украине российскими войсками, два разведывательных беспилотника "Орлан-10" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

"В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БпЛА уничтожены" , - подчеркнули в Командовании ВС.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы.

Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами, отмечают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Кроме того, защитники неба уничтожили два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.