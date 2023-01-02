Рецессия в этом году охватит треть мира - МВФ

Треть мировой экономики будет поражена рецессией в этом году, и в 2023 году мир ждет еще "более тяжелый" год, чем предыдущие 12 месяцев.﻿ Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала в интервью CBS, сообщает Экономическая правда.

При этом темпы роста замедляют одновременно США, ЕС и Китай.

"Мы ожидаем, что треть мировой экономики будет в рецессии" , - сказала Георгиева и добавила, что половина экономики Европейского Союза также в этом году войдет в рецессию.

В октябре МВФ снизил прогноз роста мировой экономики до 2023 года, ссылаясь на продолжающиеся последствия российской войны против Украины, а также на инфляционное давление и повышение процентных ставок основными центральными банками.

Быстрое распространение Covid-19 в Китае сейчас, когда правительство отказалось от жесткой политики сдерживания, означает, что страна сталкивается с новым экономическим ударом в краткосрочной перспективе, сказала Георгиева.

"В течение следующих нескольких месяцев Китаю будет трудно, и влияние на китайский рост будет негативным, а затем влияние на регион будет негативным, влияние на глобальный рост будет негативным" , - сказала она.

Впервые за 40 лет годовой рост Китая, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста, сказала Георгиева. Это означает, что влияние может потянуть вниз мировую экономическую активность, а не стимулировать ее.

"Такого раньше никогда не случалось" , - сказала она.

Ее комментарии свидетельствуют о том, что МВФ, вероятно, вскоре снова сократит свои экономические прогнозы на 2023 год. Обычно Фонд публикует обновленные прогнозы во время Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится в конце января.

По словам Георгиевой, США, вероятно, избегут худших последствий рецессии, в частности, благодаря сильному рынку труда.