Бывший генерал НАТО ожидает перемирия в 2023 году

Бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе ожидает прекращения огня в агрессивной войне России против Украины в конце этого года.﻿ Об этом он сказал в интервью газетам медиагруппы Funke, сообщает Европейская правда.

"Я ожидаю перемирия в начале лета, когда об этом скажут обе стороны: "Теперь это больше не имеет смысла". Прекращение огня наступит где-то в 2023 году" , - заявил Домрезе.

"Скорее всего, между февралем и маем возникнет ситуация, "в которой обе стороны поймут, что они никуда не двигаются", считает бывший генерал.

"Это будет момент для переговоров о прекращении огня" , - сказал он.

Но это не означает мир на длительное время.

"Перемирие означает: Мы прекращаем стрелять. Переговоры, вероятно, займут много времени, вам нужен посредник: возможно, Генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди - хотя никто на самом деле не навязывает себя" , - отметил Домрезе.

По его мнению, достижение решения возможно лишь при условии, что оно будет приемлемым для обеих сторон, "даже если Путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а Зеленский хотел бы снова освободить всю Украину". Как возможное решение экс-генерал назвал "отказ Зеленского от требования немедленной реинтеграции таких территорий, как Крым, в Украину - можно было бы договориться о переходном периоде".