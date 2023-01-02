Укрэнерго: Ситуация в энергосистеме контролируемая

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Несмотря на повреждения, вызванные российской атакой на энергетическую инфраструктуру в ночь на 2 января, ситуация в энергосистеме полностью контролируется. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

В результате атаки есть повреждения, отметил оператор. В то же время на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируется.

В областях вечером применяют плановые отключения для предупреждения возникновения дополнительных аварий. Это необходимо из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага. В области доведены лимиты потребления на вечерний период.

В результате ночной атаки осложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются.