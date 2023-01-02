В ГУР рассказали, как следят за перемещением российского ядерного оружия
Военная разведка Украины постоянно следит за перемещением российского ядерного оружия, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Он отметил, что у РФ есть в арсенале все виды ядерного оружия — и тактическое, и стратегическое, — но украинская разведка следит за его перемещением.
"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводить 12-е главное управление Министерства обороны РФ. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", — сказал Скибицкий.
Он добавил, что этот процесс не простой, но у ГУР есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились с 2014-го года и раньше.
"То есть, мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому Главное управление разведки постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России", — подчеркнул Вадим Скибицкий.
По информации ГУР, у РФ осталось ракет всего на два массированных удара по Украине.