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Генерал Ходжес: Украина может освободить Крым до конца августа

Генерал Ходжес: Украина может освободить Крым до конца августа
Фото: Facebook

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа, если Запад продолжит предоставлять ей обещанную помощь и сохранит санкции против, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Ходжес в Twitter.

"Украина освободит Крым к концу августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции".

Он также считает, что Украина может освободить Крым и раньше, если Запад предоставит ей высокоточное оружие большей дальности.

Ходжес также ретвинул карту оккупированных регионов Украины, опубликованную геополитическим экспертом Джессикой Берлин, отметив, что "это все, что контролирует Россия после 8 лет и со всеми преимуществами".

Предыстория: 

  • 8 ноября Ходжес прогнозировал, что Украина может освободить Крым уже в следующем году, поскольку российские войска будут очень уязвимыми на полуострове.
  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – и силой и дипломатией.

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