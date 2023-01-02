Генерал Ходжес: Украина может освободить Крым до конца августа
Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа, если Запад продолжит предоставлять ей обещанную помощь и сохранит санкции против, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Ходжес в Twitter.
"Украина освободит Крым к концу августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции".
Он также считает, что Украина может освободить Крым и раньше, если Запад предоставит ей высокоточное оружие большей дальности.
Ходжес также ретвинул карту оккупированных регионов Украины, опубликованную геополитическим экспертом Джессикой Берлин, отметив, что "это все, что контролирует Россия после 8 лет и со всеми преимуществами".
Предыстория:
- 8 ноября Ходжес прогнозировал, что Украина может освободить Крым уже в следующем году, поскольку российские войска будут очень уязвимыми на полуострове.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – и силой и дипломатией.