Зеленский: Украина ожидает уже в этом месяце получить первый транш от ЕС
Украина ожидает уже в этом месяце получить первый транш от Европейского Союза с макрофинансовой помощи в 18 млрд евро, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня президент Украины провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Зеленский поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС.
"Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов", - написал он.
Он также сообщил, что лидеры скоординировали шаги по саммиту Украина - ЕС.
"Чувствуем поддержку и направляемся к победе вместе", - добавил он.
Напомним, ЕС согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина в 2023 году. Средства должны передаваться по частям и кредитам по льготным условиям выплаты.