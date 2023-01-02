СБУ сообщила о подозрении главе Центробанка РФ Набиуллиной

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Служба безопасности сообщила о подозрении главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной из-за ее участия в финансировании военных группировок страны-агрессора, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности установила, что именно Набиуллина организовала введение так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины. Для этого российская чиновница дала указание об открытии "филиалов" подконтрольного Кремлю "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений.

Кроме того, руководительница российского центробанка способствовала местным оккупационным администрациям РФ в блокировании обращения гривны. Чтобы реализовать это, враг запретил на захваченных территориях проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, а также сделал невозможным инкассацию украинской валюты.

По данным следствия, полученные таким образом "рублевые" поступления в бюджет РФ были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.

На основании доказательств СБУ сообщила Набиуллиной о подозрении по ч. 3 ст. 110 УК (умышленные действия, совершенные представителем власти с целью изменения границ государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Решается вопрос об объявлении фигурантки в международный розыск" , - добавили в СБУ.

Напоминаем:

Великобритания и США в сентябре ввели санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

С начала большой войны враг пытается ввести на временно захваченных территориях Украины обращение рубля, что нарушает международные конвенции и должно быть учтено в исках в международные суды.

Россияне с 1 января 2023 года хотят запретить обращение гривны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.