Bloomberg: Цены на газ в Европе продолжили падение в начале года

Европейские цены на природный газ начали 2023 год со снижения снижаться, так как мягкая погода сдержала спрос. Фьючерсам на бирже TTF в Нидерландах опустились на 4,5% до 72,9 евро за мегаватт-час (около 820 долларов за тысячу кубометров), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цены упали до самого низкого уровня с 21 февраля, продолжив три недели чистого снижения. Прогнозы погоды указывают на то, что температуры превысят сезонные нормы для большей части региона в течение следующих двух недель, что поможет Европе избежать истощения запасов в период зимы.

После года крайней волатильности - когда цены на энергоносители достигли рекордно высокого уровня на фоне войны России с Украиной - рынок начинает 2023 год менее напряженным. Цены на газ в декабре снизились примерно на 47%, поскольку Европе удалось заменить большую часть российских потоков поставками сжиженного природного газа.

Более высокие температуры в течение длительного периода в сочетании с типичным замедлением промышленного спроса в конце года могут помочь региону сохранить запасы в достаточном количестве до конца сезона. Более низкие цены на газ также являются облегчением для европейской экономики, на которую оказывает давление высокий уровень инфляции.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что энергетический кризис, вызванный вторжением Владимира Путина в Украину, стал "тяжелым испытанием" для крупнейшей экономики континента, и призвал граждан продолжать экономить энергию в предстоящие месяцы. По данным Gas Infrastructure Europe, за последнюю неделю уровень запасов газа в Германии вырос до 90% по сравнению со средним пятилетним показателем в 73% для этого времени года.

"Новые терминалы по приему СПГ делают нашу страну и Европу независимыми от российского газа в долгосрочной перспективе" , - сказал Шольц в своем новогоднем обращении к нации.

Напомним, цены на газ, которые еще в конце лета 2022 года превышали 300 евро за мегаватт-час, к середине декабря снизились до 130 евро, а к концу декабря - до 80 евро за мегаватт-час, т.е. до уровня, на котором они в последний раз были до начала российского вторжения в Украину.