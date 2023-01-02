Резников назвал сумму ущерба украинской экологии из-за нападения россиян

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Вторжение России на территорию Украины привело к масштабному ущербу в экологии страны. Из-за действий окупантов под угрозой оказались заповедные зоны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

По данным Резникова, с начала полномасштабного вторжения россиян украинской экологии нанесен ущерб более чем на 35 миллиардов долларов.

"Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивают в 35,3 млрд. Миллионы гектаров заповедных зон - под угрозой" , - написал министр.

Он подчеркнул, что российские захватчики нарушили статью 55 протокола 1, запрещающую вести войну против окружающей среды из-за расправ.