СМИ: В МИД Израиля обозначили изменение политики в отношении Украины

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В правительстве новоизбранного премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, которое считается самым правым за всю историю страны, обозначили изменение политики в отношении Украины, сообщает Новое время.

Как сообщает The Times of Israel об этом шла речь во время первого выступления министра иностранных дел Эли Коэна.

"Относительно Украины Коэн лишь говорит, что это правительство будет меньше болтать и продолжит гуманитарную помощь" , — говорится в материале.

По словам дипломатического корреспондента Walla News Барака Равида, на фоне запланированной на 3 января встречи главы израильского МИД с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым это может означать, что правительство Нетаньяху займет «более пророссийскую позицию».

"В своем выступлении Коэн намекнул, что в отличие от своего предшественника Яира Лапида он не будет публично осуждать Россию. Он заявил, что собирается разработать новую „ответственную“ политику в отношении войны в Украине, и подчеркнул, что министерство иностранных дел подготовит подробную презентацию для кабинета безопасности по этому вопросу" , — написал он у себя в Twitter.

Радвид отметил, что предшественник Коэна «вел жесткую политику» в отношении кремлевского режима, публично осуждал его и даже заявлял, что российские войска совершили военные преступления.