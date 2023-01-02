В Полиции назвали ужасающие последствия оккупации Харьковской области

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Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

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Украинским военным удалось провести деоккупацию 340 населенных пунктов в Харьковской области. Там было обнаружено 25 пыточных, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook начальника главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко.

По его словам, правоохранители обнаружили и задокументировали 920 замученных тел. Из них 25 погибших были детьми.

"Пытки электротоком, сломанные пальцы, бесчеловечные условия содержания – вот что принес "русский мир" в наши мирные села и города. Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 920 тел граждан, в том числе 25 детей" , - написал Тимошко.

Также известно, что специалистам удалось идентифицировать 656 тел погибших.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили тысячи квадратных километров территории, отразили единственный захваченный с 24 февраля областной центр и декларируют своей целью выход на границы 1991 года.

Напомним, что во время оккупации части Харьковской области женщина раздавала денежную помощь от РФ и заняла фейковую должность. Правоохранители задержали ее и объявили подозрение.

В Изюмском районе (Харьковская область) задержан мужчина, который во время временной оккупации региона сдавал россиянам информацию об украинских военных.