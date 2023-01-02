Байден: США собирают широкую коалицию в ответ на глобальные вызовы

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

США собирают широкую коалицию союзников для того, чтобы реагировать на глобальные вызовы, один из которых - война России против Украины, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает Госдеп США в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

“В момент серьезных глобальных вызовов - от мировой инфляции, климатического кризиса до жестокой войны России против Украины - мы собираем максимально широкую коалицию партнеров для достижения результатов”, - отметил президент США.

Байден также подчеркнул, что его страна продолжает соблюдать свои обязательства и работать вместе с союзниками и партнерами.

Напомним, ранее президент США заявлял, что страны Запада сплочены как никогда в вопросе предоставления помощи Украине.

Также мы писали, что Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023, который включает многомиллиардную помощь Украине.