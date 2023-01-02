Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В понедельник, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский создал Олешковскую городскую военную администрацию, сообщает Новое время.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Также Зеленский назначил главой новосозданной военной администрации Татьяну Гасаненко.

По состоянию на 2 января Олешки все еще находятся под временной оккупацией россиян.

3 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки.

Ранее коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей сотрудничать.