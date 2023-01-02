Какая ситуация с электроэнергией в Киевской области: ответ главы ОВА
Киевская область полностью обеспечивается электроэнергией. В регионе не вводились экстренные и плановые отключения света, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире телемарафона.
"Буквально 10 минут закончилось заседание оперативного штаба, где докладывали все структуры по ситуации в области. У нас сейчас есть полностью энергообеспечение Киевской области, у нас нет экстренных и плановых отключений, то есть люди постоянно находятся с электроэнергией", - пояснил Кулеба.
Напомним, что жителей Киевской области попросили экономно использовать электроэнергию. Это было необходимо, чтобы не вводить экстренные отключения света.
Также в Украине сегодня 2 января в семи областях Украины отменили отключение света.