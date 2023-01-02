Нардеп: ВСУ освободили остров Большой Потемкин в Херсонской области

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Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Народный депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко по состоянию на вечер 2 января сообщил, что украинские защитники освободили остров Большой Потемкинский между левым и правым берегом Днепра возле Херсона, сообщает Украинская правда.

Об этом написал Гончаренко в Telegram.

"ВСУ освободили остров Большой Потемкинский.

Это остров между левым и правым берегом Днепра возле Херсона".

Гончаренко также распространил видео защитника, который рассказывает о деоккупации острова.

Официально Генштаб информацию об освобождении еще не комментировал.

По состоянию на 15 декабря данный остров был под контролем оккупантов.

В частности, 15 декабря Генштаб сообщал, что враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский вблизи Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.