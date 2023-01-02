Швеция готовится ввести ограничения на въезд из Китая из-за COVID-19

Власти Швеции объявили в понедельник, что готовятся ввести ограничения на въезд для путешественников из Китая в связи с ситуацией с коронавирусом, а также инициируют обсуждение ситуации на уровне Европейского Союза, сообщает Европейская правда.

Как сообщило шведское правительство, сейчас Швеция готовится ввести ограничения с требованием отрицательного теста на COVID-19. Путешественникам из Китая необходимо быть готовыми к тому, что решения могут быть приняты в кратчайшие сроки.

"Правительство поручило Агентству общественного здоровья проанализировать ситуацию в Китае и ее последствия для Швеции, а также предложить меры, в том числе и возможные ограничения на въезд. Мы готовы к различным сценариям и находимся в постоянном диалоге с Агентством общественного здоровья" , - отметил министр социальной политики Швеции Якоб Форссмед.

Кроме того, Швеция как государство, председательствующее в Совете Европейского Союза, инициировала на 4 января заседание Интегрированной политической группы кризисного реагирования (IPCR) - механизма Совета ЕС по реагированию на кризисные ситуации - для согласования общей позиции по этому вопросу.

В декабре Китай на фоне непродолжительных антиковидных протестов решил отойти от политики "нулевой толерантности" к COVID-19 и отменил большинство введенных ограничений - как для собственного населения, так и для иностранных путешественников.

Отказ страны от строгих мер уже привел к крупнейшей вспышке инфицирования COVID-19 с начала пандемии.

На этом фоне некоторые страны ЕС - включая Италию, Испанию и Францию - уже ввели ограничения на въезд из Китая. В то же время Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний пока не рекомендует принимать меры в отношении путешественников из Китая.