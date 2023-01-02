ГПСУ: Пограничники под Бахмутом уничтожили более десятка оккупантов

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Украинские пограничники 2 января приняли участие в двух жестких боях в Бахмуте и вблизи поселка Подгородное, в результате которых отбили атаку оккупантов и уничтожили более десятка захватчиков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили собеседники в ГПСУ.

По словам источников издания, в Бахмуте пограничники совместно с подразделением Сил специальных операций под вечер уничтожили 2 наблюдательных пункта россиян.

А днем остановили попытку штурма оккупантами поселка Подгородное.

По предварительным данным, защитники уничтожили 5 оккупантов в Бахмуте и 7 – вблизи Подгородного, еще более 10 захватчиков получили ранения.

Источники УП отметили, что потерь среди украинских сил нет.