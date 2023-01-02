В Севастополе прозвучали взрывы, оккупанты сообщают о сбитии БПЛА

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Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает ПВО, а над морем сбили беспилотник, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Развожаев в Telegram, российские паблики в Telegram.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА".

Гауляйтер добавил, что все службы работают в штатном режиме.

Российские паблики пишут, что в Севастополе слышали минимум 3 взрыва.