В Севастополе прозвучали взрывы, оккупанты сообщают о сбитии БПЛА
Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает ПВО, а над морем сбили беспилотник, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Развожаев в Telegram, российские паблики в Telegram.
"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА".
Гауляйтер добавил, что все службы работают в штатном режиме.
Российские паблики пишут, что в Севастополе слышали минимум 3 взрыва.