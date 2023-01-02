Рада планирует ввести наказание за незаконный вывоз детей: что известно

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Народные депутаты Украины планируют внести изменения в Уголовный кодекс. На рассмотрение будет предоставлен законопроект №8326, который касается наказания за насильственный вывоз людей, в том числе детей в условиях вооруженной агрессии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Верховной рады.

Предварительно, нардепы хотят добавить новую статью 438-1. В таком случае тех, кто будет насильственно вывозить людей за пределы территории Украины в условиях вооруженной агрессии, ждет наказание от семи до десяти лет лишения свободы. В случае насильственного вывоза двух и более лиц или несовершеннолетнего будет применяться жесткая ответственность - от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Авторы законопроекта считают, что правительство России формирует новое законодательное поле. Оно позволит противоправно усыновлять принудительно вывезенных детей из Украины.

"Такие противоправные действия совершаются как представителями российского оккупационного режима, так и гражданами Украины или бывшими гражданами Украины (до военного вторжения РФ), которые приняли российское гражданство и содействуют с российским оккупационным режимом, осуществляют пособничество в таких преступлениях. С учетом высокой общественной опасности этих уголовных правонарушений, их массовости, системности и целеустремленности, угрозы украинскому генофонду в целом целесообразно установить уголовную ответственность за такие действия в отношении граждан Украины, особенно несовершеннолетних" , - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Они также отметили, принудительный вывоз граждан нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. В ней принудительное переселение или депортация лиц с оккупированной территории признается противоправным.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области на Новый год 13-летний мальчик дважды попал под обстрелы российских оккупантов. Он в тяжелом состоянии.

При этом, по словам начальника пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрия Плетенчука, Ярослава сейчас оперируют, а потом переведут в реанимацию.

Напомним, о том, что дети в поселке Надднепрянское попали под обстрел, стало известно вчера, 31 декабря, вечером.