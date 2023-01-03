Погода удивит. Синоптики дали прогноз на сегодня

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Сегодня, 3 января, ожидается теплая погода, которая будет явно выпадать из зимнего "сценария", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Облачно, без осадков. Ночью и утром в восточных и большинстве центральных областей местами туман" , - говорится в сообщении.

Ветер﻿ юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

Как сообщалось, первый день 2023 года стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки было установлено 64 рекорда.