Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией

Как долго можно пользоваться автомобилем на украинских номерах и что нужно знать о местных штрафах – подробнее в материале, пишет Віталій Сокуренко, РБК-Украина.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину многие украинцы выезжают в Польшу, чтобы обезопасить себя и свои семьи. При этом многие люди едут в соседнюю страну на своих автомобилях. Поэтому у людей часто возникают вопросы правил пересечения государственной границы.

Какие правила въезда в Польшу на своем авто из Украины

При пересечении границы на собственном автомобиле вам необходимо иметь при себе следующие документы:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт);

опознавательный знак Украины на авто (UA);

государственный номерной знак на автомобиле, если на вашем авто установлен индивидуальный номерной знак, он будет считаться действительным только на территории Украины. Пересечь границу вы имеете право только на государственных номерах;

обязателен полис страхования для выезда за границу, так называемая "Зеленая карта".

Если вы собираетесь пересекать границу не на собственном автомобиле, вам необходимо иметь при себе один из следующих документов:

доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;

временный регистрационный талон на право управления автомобилем;

технический паспорт на автомобиль в приложении "Действие" (шеринг), это удобно больше для семей (например, авто пользуются супруги).

Какие сроки пребывания авто в Польше авто с украинской регистрацией

По информации Министерства инфраструктуры Польши, все автомобили, зарегистрированные в Украине и управляемые украинцами, приезжающими в результате войны, рассматриваются как транспортные средства, участвующие в международном движении, в соответствии с положениями Венской конвенции, подписантами которой являются как Польша, так и Украина.

Поэтому украинские беженцы, прибывающие в Польшу после 24 февраля 2022 года, подпадают под действие этой конвенции и не должны сразу ставить автомобиль на учет. Однако среди этого есть еще и таможенные обязательства и если автомобиль находится в стране более полугода, его нужно зарегистрировать в местной районной (уездной) администрации по месту жительства.

Согласно положениям "Специального закона об особых положениях в области транспорта и морского хозяйства" в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, украинцы, пересекшие польскую границу после 24 февраля, не обязательно иметь документы, подтверждающие владение транспортным средством ( действует до 31 декабря 2022 года). Единственным условием является наличие полиса страхования для выезда за границу, так называемая "Зеленая карта".

Регистрировать автомобиль на иностранных номерах в Польше нужно при условии, что владелец авто планирует находиться в этой стране больше шести месяцев. Как поясняет Министерство финансов Польши, в случае намерения изменить постоянное место жительства гражданина Украины в Польшу предусмотрен порядок таможенного оформления авто с освобождением от ввозной пошлины.

Под такую процедуру могут попасть автомобили, которые использовались не менее 6 месяцев в третьей стране переселяющимся в Польшу лицом с последующим запретом продажи в течение 12 месяцев и обязательством использовать авто с той же целью.

Однако в соответствии с Регламентом, устанавливающим систему таможенных льгот Евросоюза, для лиц, вынужденных изменить место жительства из Украины в Польшу в результате вооруженного конфликта, таможенные органы могут отказаться от применения ограничений относительно:

требования быть владельцем авто в Украине не менее 6 месяцев;

необходимости использования автомобиля по тому же назначению в Польше;

ограничений возможности оформить по льготным условиям коммерческие транспортные средства и те авто, которые используются для заработка;

запрета продаж в течение 12 месяцев.

Таким образом, транспортные средства, ввезенные вынужденно украинскими беженцами, независимо от срока их владения и использования в Украине, могут использоваться по любому назначению и продаваться в любой момент после регистрации в Польше, но только после таможенного оформления.

Для регистрации автомобиля необходимо подать заявление в районную (уездную) администрацию по месту жительства, к заявлению следует предоставить следующие документы:

удостоверение личности владельца; сертификат соответствия транспортного средства; полис страхования ответственности перед третьими лицами (ОС); подтверждение уплаты НДС (VAT); подтверждение прохождения техосмотра; документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (оригинал договора купли-продажи, договор дарения); свидетельство о регистрации в Украине; номерные знаки; техпаспорт (при наличии).

Документы на украинском языке обязательно необходимо перевести на польский.

Суммы гораздо выше. Что нужно знать о штрафах за нарушение правил ПДД в Польше

Незнание правил дорожного движения Польши не освобождает от ответственности и может привести к серьезным последствиям для граждан Украины. В целом и одно из самых главных - штрафы за нарушение правил дорожного движения в Польше в основном гораздо выше, чем в Украине. Если брать наиболее распространенные нарушения ПДД, это может быть:

непристегнутый ремень безопасности (100 злотых);

превышение скорости (от 50 до 5000 злотых);

перевоз ребенка без детского автокресла (300 злотых);

использование мобильного телефона во время вождения (500 злотых);

неправильная парковка (от 100 до 800 злотых);

проезд на красный сигнал светофора (500 злотых).

Относительно вождения в нетрезвом состоянии, в Польше такие водители делятся на три категории:

0 – 0,19 промилле;

0,2 – 0,5 промилле;

свыше 0,5 промилле.

Если в крови водителя меньше 0,2 промилле, то наказание не будет вовсе. В случае если в крови водителя от 0,2 до 0,5 промилле, то за это польские законы предусматривают наказание в виде:

штрафа от 50 до 5000 злотых или арест до 30 дней; запреты на управление ТС сроком от 6 месяцев до 3 лет; списание 10 штрафных баллов.

Если в крови водителя более 0,5 промилле алкоголя, то грозит уголовная ответственность и следующие наказания:

штраф от 5 тыс. до 60 тыс. злотых; лишение свободы до 2-х лет; запрет вождения (любой одной или всех категорий) на срок от 3 до 15 лет.

Виды штрафов в Польше тоже делятся условно на три вида. Но в зависимости от вида штрафа на его оплату дается разный временной промежуток:

Штраф наличными (Mandat gotówkowy). Чаще такой штраф выписывают иностранцам и лицам без определенного места жительства. Уплатить штраф необходимо именно той службе, которая его назначила. Оплачивать нужно наличными на месте, но иногда местные службы имеют терминалы, и штраф можно оплатить даже при отсутствии наличных денег.

Заочный штраф. Например, такой штраф могут выписать за неправильную парковку. Если вы получили уведомление о таком штрафе, его нужно оплатить не позднее чем через 7 дней.

Штраф кредитованный (Mandat kredytowany). Его могут выписать как гражданам Польши, так и иностранцам, имеющим постоянное место жительства. Срок уплаты такого штрафа также составляет 7 дней.

Что касается вопроса, как проверить свои штрафы ПДД в Польше, то это можно сделать так же, как и в Украине, в режиме онлайн. Для проверки онлайн есть два сервиса:

Штрафы, назначенные через Główny Inspektorat Transportu, можно узнать на сайте; О назначенных штрафных баллах ( Punkty Karny ) можно узнать на сайте.

Если же нет возможности проверить штрафы онлайн, нужно обратиться в местный комиссариат и предоставить удостоверение личности. Вид оплаты штрафа в зависимости от его вида тоже может отличаться: