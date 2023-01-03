Из-за обстрелов в Киеве вырос спрос на крытые парковки

Постоянные ракетные обстрелы и атаки дронов заставляют киевлян искать места на крытых стоянках и подземных паркингах. Причиной тому стали осколки воздушных целей, сбитых нашими системами ПВО и ПРО. Падая, они зачастую разрушают фасады зданий и повреждают стоящие на улицах и во дворах автомобили, сообщает Автоцентр.

В большинстве своем они оказались заняты. Хотя ранее ситуация была совсем иной. Автомобилисты предпочитали оставлять автомобили на долгосрочных парковках с месячной абонплатой. Найти такое место было проблемно. Сейчас все совсем наоборот.

В спальных районах Киева паркоместо под навесом стоит 900 грн в месяц, тогда как на открытой площадке — 750 грн. Но все же лучше переплатить полторы сотни, чем лишится автомобиля. Еще лучше, если он будет ждать хозяина где-нибудь на многоуровневом подземном паркинге, где его не достанут осколки сбитых российских дронов и ракет.