Британская разведка: Пик российского натиска на Бахмут позади

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По оценкам британской разведки, период самых интенсивных атак российских сил под Бахмутом уже позади и дальнейшие успехи РФ в этом районе, по крайней мере в ближайшее время, маловероятны.﻿ Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 3 января, сообщает Украинская правда.

Разведка отмечает, что примерно в середине декабря регулярные российские военные и наемники из группы Вагнера усилили частоту пехотных атак на позиции вокруг города, но пехоте оказывали очень незначительную поддержку.

"За последние 10 дней Украина направила существенные подкрепления на защиту этого сектора и частота атак российских войск, похоже, уменьшилась по сравнению с пиком в середине декабря... Наступательные операции РФ в этом районе сейчас осуществляются максимум на уровне взвода или отделения взвода. В ближайшие недели маловероятно, что Россия сможет достичь под Бахмутом значительного продвижения" , - рассказывают в обзоре.

Разведка добавляет, что и российская, и украинская сторона понесли в этих боях большие потери.