Укрэнерго: Благодаря теплой погоде вся Украина со светом

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Благодаря теплой погоде потребление в Украине снизилось, а электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки, поэтому до 14:00 ограничения потребления не применяются. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышенное производство электроэнергии солнечными электростанциями.

На вечер, зато прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому вернутся плановые отключения: Укрэнерго довел лимиты потребления до областей на вторую половину суток для обеспечения баланса в энергосистеме.