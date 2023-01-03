ГУР: Россия готовит новые наступательные действия

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По данным Главного управления разведки, Россия не планирует завершать войну против Украины, а будет продолжать наступательные действия на разных направлениях.

"По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и в дальнейшем будут пытаться продолжать вести наступательные действия. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проигрывают, но завершения войны не планируют.

Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока" , - заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

Он отметил, что защитники готовы к любым действиям врага. Черняк также выразил убеждение, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область.

В то же время он считает, что захватчикам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

По прогнозу военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек.

Но, по мнению Черняка, руководство России готово к таким потерям.