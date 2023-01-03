США давят на Швейцарию из-за замороженных активов РФ - СМИ

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Соединенные Штаты и другие западные страны давят на Швейцарию из-за замороженных российских активов, которые можно было бы использовать для восстановления Украины после российского вторжения.﻿ Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, сообщает Европейская правда.

Убытки, которые Россия наносит Украине ежедневно, огромные. Киев оценивает стоимость восстановления минимум в 750 миллиардов долларов. С каждой новой атакой эта цифра продолжает расти. Украина хочет, чтобы западные страны попросили Москву заплатить.

Самым большим потенциальным источником финансирования могли бы стать резервы российского центрального банка в размере около $300 млрд, которые заблокированы в ЕС и странах G7. Кроме того, страны-члены ЕС заморозили около 19 млрд евро у российских олигархов.

Швейцария заблокировала российские финансовые активы на сумму около 7,5 млрд франков плюс 15 объектов недвижимости.

Министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что конфискация средств у стран или частных лиц - дело деликатное для Швейцарии, а право собственности является ценным активом.

Однако этот вопрос является большой международной темой. Несколько источников в различных ведомствах говорят, что давление на Швейцарию и дальше будет усиливаться. Эта тема звучит во время многочисленных неформальных контактов. Кроме Украины, за конфискацию выступают США и страны Восточной Европы.

По оценкам ассоциации банкиров, сумма российских активов в Швейцарии составляет около 150-200 миллиардов франков. Однако большинство этих денег принадлежит людям, которые не подпадают под санкции. Федеральное правительство Швейцарии отреагировало на дискуссии и создало рабочую группу по изучению этого вопроса.

Сколько именно средств Нацбанка России хранится в Швейцарии, неизвестно. Швейцарский национальный банк (SNB) не имеет с ним никаких деловых отношений. До 2 процентов средств центрального банка России хранят в швейцарских банках, но не в SNB.

Против конфискации российских активов выступает Франц Грютер, который возглавляет Комиссию по внешней политике Швейцарии.

"Мы не должны внезапно отказываться от наших принципов верховенства права" , - сказал он.

Грютер опасается, что другие конфликты также приведут к экспроприации.

В ноябре США внесли в свой санкционный список несколько швейцарских компаний и граждан. Среди них - Александр-Вальтер Штудхальтер и ряд связанных с ним фирм. Вашингтон обвиняет уроженца Люцерна в том, что он является центральной фигурой в сети российского олигарха Сулеймана Керимова.

Кроме того, Минфин США внес в санкционный список производителя чипов Milur и его директора Жака Паше. Как сообщает издание, эта компания помогла обходить санкции против российской военной промышленности.