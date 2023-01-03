Зеленский собирал Ставку: заслушал доклады Залужного и Буданова

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник 3 января провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщил Офис президента.

Сообщается, что на заседании был заслушан доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного по оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов доложил о вероятных действиях противника в ближайший период.

Участники заседания Ставки обсудили вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, их распределения по группировкам, а также вопросы денежного обеспечения и премирования военнослужащих сил обороны