Кабмин приостановил электронные аукционы в Prozorro из-за отключений света

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Правительство Украины изменило правила проведения аукционов и временно отменило торги в системе электронных закупок Prozorro, поскольку не все могут участвовать в них в связи с постоянными обстрелами объектов энергетической инфраструктуры, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении платформы.

Так что с 3 января открытые торги с особенностями временно будут проходить без аукциона.

"С начала массированных обстрелов нашей энергоинфраструктуры со стороны страны-террориста мы все чаще получали обращения от предпринимателей, которые не смогли принять участие в аукционе из-за отсутствия интернета" , — отметила и.﻿ о. директора ГП Prozorro Наталья Шимко.

В Prozorro добавили, что несколько раз мы были вынуждены перенести дату проведения аукционов, однако в нынешних условиях это не является системным решением проблемы и приводит к затягиванию торгов.

Также там добавили, что отказ от торгов — это лишь временное решение проблемы.

"Мы будем рады их вернуть, как только ситуация с нашей энергосистемой будет более стабильной и прогнозируемой" , — добавили в Prozorro.

Отмечается, что при отсутствии аукционов в системе Prozorro и дальше будут проводиться конкурентные закупки. По словам Шимко, система автоматически будет определять наиболее экономичное выгодное предложение на основе цен, предоставленных поставщиками при подаче своего тендерного предложения.

Ранее сообщалось, что Укрнафта объявила первые тендеры на закупку собственного автотранспорта для перевозки нефтепродуктов.