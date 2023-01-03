РФ хотела обменять Медведчука на командиров Азовстали в Анкаре — СМИ

Именно российская сторона инициировала проведение в Анкаре обмена подозреваемого в госизмене кума российского президента Виктора Медведчука на украинских военных, в том числе и командиров Азовстали. По данным газеты Hurriyet , переговоры проходили под руководством Национальной разведывательной организации Турции, сообщает Зеркало недели.

Там сказано, что 21 сентября в Анкару прилетело два самолета – один из России, а другой из Украины. На первом борту находились пять командиров Азовстали, а на втором – Виктор Медведчук. Под наблюдением турецкой разведки в украинский самолет зашли представители из РФ, а в российский – украинская сторона. Они проверяли личные данные и состояние здоровья наших воинов и пророссийского политика.

СМИ отмечает, что обмен прошел без проблем.

Напомним, вечером 21 сентября в Черниговской области прошел масштабный обмен военнопленными. Домой вернулись 215 украинских военных, в том числе и защитников "Азовстали". Среди них также командиры гарнизона Мариуполь – Денис Прокопенко (позывной "Редис"), Святослав Паламар и Сергей Волынский. Все они до окончания войны против Украины будут находиться в Турции под личной защитой президента Реджепа Эрдогана.

За это Украина передала российской стороне кума Путина Виктора Медведчука и 55 военнопленных РФ.