Президент Литвы: это должен быть год, когда Украина победит агрессора

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В 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины и будет отправлять военную технику, боеприпасы и обеспечивать военную подготовку, сообщает Европейская правда.

Об этом написал в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа.

"Это должен быть год, когда Украина победит агрессора. Крайне важно наращивать темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа уже близко" , - говорится в сообщении.

In 2023 Lithuania will continue its military support to Ukraine. It has to be the year when ???????? defeats the aggressor.???????? will send military equipment, ammunition & provide military training to ????????.It's crucial to increase the pace of support by all allies. Victory is close. pic.twitter.com/VpueWf6hjN — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 3, 2023

Ранее сообщалось, что запланированный на 2023 год объем военной помощи Украине со стороны Литвы составляет около 40 млн евро.

С начала полномасштабного вторжения Литва уже предоставила Украине военной помощи на 283 миллиона евро.

В нее входят и летальная (зенитные ракетные комплексы, легкое пехотное вооружение, противотанковые средства, минометы, пулеметы, боеприпасы, бронетранспортеры и гаубицы), и нелетальная помощь (беспилотники, средства индивидуальной защиты, приборы ночного видения).

Напомним, в Литве первые механики украинской армии завершили обучение по обслуживанию самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000.