В Воздушных силах объяснили, почему не сбивают дроны во время движения вдоль Днепра

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Украинская противовоздушная оборона не сбивает российские беспилотники во время их движения вдоль реки Днепр из-за меньшей видимости аппаратов при таком движении, сообщает Новое время.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Украинского радио.

"Радиолокационно они (дроны – ред.) становятся менее видимыми ― что ближе прижимаются к земле. Хочешь жить – прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, выявляющая цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны" , — сказал Игнат.

Также он отметил, что чаще всего враг запускает дроны ночью. Над убытком аппаратов работают зенитно-ракетные системы, истребительная авиация и вооруженные мобильно-огневые группы.

Однако даже при 100-процентной работе ПВО обломки падают и могут разрушать здания, автомобили и жизнь людей.

"Так работает зенитное оружие. Ее впечатляющие элементы прошивают фюзеляж ракеты или дрона, ракета теряет свои аэродинамические данные и падает вниз. Ее боевая часть не обязательно разрывается при столкновении с зенитной ракетой. То есть, эта боевая часть и обломки зенитной ракеты падают на землю" , — объяснил спикер Воздушных сил.

3 января Юрий Игнат сообщил, что за двое суток Силы противовоздушной обороны сбили 100% дронов, которыми РФ пыталась атаковать территорию Украины. Это рекордный результат для украинской ПВО.﻿