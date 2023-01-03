Уничтожение оккупантов в Макеевке: NYT проанализировала провал Путина

Удар защитников Украины по расположению российских оккупантов в Макеевке Донецкой области — позор для российского диктатора Владимира Путина и одна из самых больших потерь РФ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The New York Times.

Газета отмечает, что заявление минобороны страны-агрессора о «63 погибших» необычно, потому что Россия обычно отказывается признавать свои серьезные потери. Как пишет NYT, ни утверждения российского режима, ни заявления Украины о ликвидации около 400 оккупантов «нельзя проверить независимо», но «даже самое низкое число представляло бы одну из самых больших потерь России за один эпизод войны и позор для Путина», который не раз обещал исправить вопиющие ошибки и недостатки в российской армии.

Российские блогеры-пропагандисты и некоторые чиновники страны-агрессора винят в провале российских военных, которые допустили размещение войск в одном месте в пределах досягаемости украинской артиллерии и рядом со складом боеприпасов, а также «разрешили им использовать сотовые телефоны, сигнал которых могут использовать украинцы», сказано в материале. Лидер прокремлевской партии Справедливая Россия в госдуме РФ Сергей Миронов призвал привлечь к уголовной ответственности всех виновных, «будь они в погонах или без».﻿

В статье NYT также упоминаются заявления российского террориста Игоря Гиркина, который сообщил, что ПТУ в Макеевке было «почти полностью уничтожено» из-за детонации боеприпасов вместе со всей военной техникой, которая стояла рядом «без малейшего признака маскировки».

Старший научный сотрудник RAND Corporation Дара Массикот отметила, что представители страны-агрессора «обычно не предоставляют такого рода информацию после крупного поражения, что говорит о том, что они хотят контролировать нарратив об этом событии».

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке.

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ№ 19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину. Здание расположено в районе Макеевки, который называют Путь Ильича (Кировский район города).

Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение до десяти единиц вражеской техники в Макеевке и добавили, что потери среди личного состава оккупантов уточняются.