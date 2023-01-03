Энергоатом: Один из энергоблоков ЗАЭС выводят на плановый ремонт
Один из энергоблоков Запорожской АЭС 3 января выводят на плановый капитальный ремонт, сообщает Деловая столица.
Об этом в Telegram сообщила прессслужба "Энергоатома".
Как уточнили в компании, капитальный ремонт энергоблоков производится раз в четыре года, чтобы обеспечить ядерную и радиационную безопасность.
"Во время капремонта производятся полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива", — пояснили в "Энергоатоме".
В ближайшее время в энергосистеме Украины будет работать восемь энергоблоков атомных электростанций, которые расположены на подконтрольной Украине территории.
"Все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. В настоящее время ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию на собственные нужды от энергосистемы Украины", – добавили в компании.
Как сообщалось, россияне начали свозить своих работников на захваченную Запорожскую АЭС, в частности — представителей "Росатома".