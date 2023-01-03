Шмыгаль: Украина должна перейти к контрактной армии после победы над РФ
Украине необходимо перейти на контрактную армию после того, как война с Россией завершится победой нашей страны, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет", - подчеркнул глава правительства.
Напомним, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, который был утвержден еще до полномасштабного вторжения России в Украину, в нашей стране с 1 января 2024 года должны будут отменить призыв.
Вместо него появится "интенсивная военная подготовка" длиной в пару месяцев, срочников заменят контрактники, а численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырастет почти на треть.