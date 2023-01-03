Гайдай: Трасса "Кременная-Сватово" под огневым контролем ВСУ
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что трасса "Кременная-Сватово" под огневым контролем украинских защитников и теперь логистика оккупантов значительно усложнилась, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Гайдай в Facebook.
"Трасса "Кременная-Сватово" под нашим огневым контролем. Логистика оккупантов теперь значительно затруднена (и из-за "хлопка", и из-за огневого контроля дороги), теперь едут "в обход":
Возле оккупированного Луганска километровые очереди из фур со снарядами, которые подвозят ближе к линии фронта, там перегружают на военные КамАЗы и дальше непосредственно на фронт".
Глава ОВА также поблагодарил бойцов 92-й бригады, которая устроила оккупантам "огонек" в Сватово.
Гайдай сообщил, что россияне на грани нервного срыва, ведь репрессируют местное население оккупированных территорий, а людей подозревают в сотрудничестве с ВСУ.
Напомним:
- Трасса "Кременная-Сватово" на передовой в Луганской области соединяет два временно оккупированных города. В октябре украинские защитники уже брали дорогу под огневой контроль.