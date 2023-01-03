Шмыгаль назвал 10 приоритетных направлений Кабмина на 2023 год

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Кабмин определил 10 приоритетных направлений для работы в этом году. В частности, внимание уделят армии, образованию и энергетике, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"2023 должен стать годом победы Украины. Делаем для этого все возможное" - заявил Шмыгаль.

Он также обнародовал список приоритетных направлений, над которыми Кабинет министров Украины будет работать в течение 2023 года:

обеспечение армии, оборона и сохранность;

интеграция Украины в ЕС и НАТО;

энергетический фронт;

восстановление Украины;

макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса;

ветеранская политика;

образование;

продолжение реформы децентрализации;

внедрение обязательного пенсионного накопления и реформы фондового рынка и рынка капиталов;

реформа управления госсобственностью и государственного управления.

Напомним, сегодня 3 января Шмигаль анонсировал масштабную программу поддержки ветеранов войны. А также отметил необходимость перейти на контрактную армию после того, как война с Россией завершится победой нашей страны.