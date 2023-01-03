Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Кабмин инициировал усиление мер безопасности в общественных местах. Будут устанавливаться дополнительные средства проверки — рамки и сканеры, сообщает Новое время.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

"Мы ведем войну с циничным и коварным врагом. Для него жертвы среди мирного населения такие же желанные, как и среди военных" , — сказал он.

Шмыгаль отметил, что правительство намерено усилить меры безопасности в общественных местах.