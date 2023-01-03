В Кабмине рассказали, куда направят конфискованные у России 17 млрд

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Конфискованные у российских банков 17 млрд грн пойдут на восстановление Украины, первый приоритет – разрушенное жилье, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков - на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн".

По его словам, первый приоритет – разрушенное жилье людей.

Шмыгаль также сообщил, что в госбюджете на текущий год заложено 35,5 млрд грн для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ.