В Кабмине рассказали, куда направят конфискованные у России 17 млрд
Конфискованные у российских банков 17 млрд грн пойдут на восстановление Украины, первый приоритет – разрушенное жилье, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков - на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн".
По его словам, первый приоритет – разрушенное жилье людей.
Шмыгаль также сообщил, что в госбюджете на текущий год заложено 35,5 млрд грн для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ.