У Зеленского назвали еще одну задачу финализации войны с Россией
Украина победит в войне против России. Однако война должна закончиться не только тем, что от российских оккупантов будет освобождена вся территория Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в телемарафоне.
"Украина победит и война должна закончиться не только тем, что освободим свои территории. А, в том числе, переформатированием контуров глобальной безопасности как таковой. И, в том числе, вернуть миру международное право общения между государствами. Это также ключевая задача правильной финализации войны", - заявил он.
Напомним, ВСУ надеются освободить оккупированный Россией Крым уже в 2023 году.
Добавим, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что беспрекословно верит в победу Украины в борьбе с российской агрессией, но для этого ВСУ нужны ресурсы.