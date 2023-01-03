Польские спецслужбы: Россия погружается в хаос и становится слабее

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Польские спецслужбы наблюдают признаки того, что Россия погружается в хаос и становится слабее из-за войны против Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын в Twitter.

Он отметил, что в Москве происходят массовые задержания, внутренние спецслужбы РФ совершают «панические действия», происходят облавы на призывников, а на военных базах РФ регулярно что-то взрывается.

"Последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос" , — пишет он.

Он добавил, что в РФ нарастает экономический кризис, а Россия неспособна обеспечить граждан «даже элементарными услугами».