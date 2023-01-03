Польские спецслужбы: Россия погружается в хаос и становится слабее
Польские спецслужбы наблюдают признаки того, что Россия погружается в хаос и становится слабее из-за войны против Украины, сообщает Новое время.
Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын в Twitter.
Он отметил, что в Москве происходят массовые задержания, внутренние спецслужбы РФ совершают «панические действия», происходят облавы на призывников, а на военных базах РФ регулярно что-то взрывается.
"Последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос", — пишет он.
Он добавил, что в РФ нарастает экономический кризис, а Россия неспособна обеспечить граждан «даже элементарными услугами».
"Война против Украины ослабляет Россию. Это хорошие новости", — добавил он.