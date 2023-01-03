В Yasno поделились прогнозами для Киева: пока что все по графику

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Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

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В Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому столица освещается по графикам отключений электроэнергии, других отключений пока не планируется, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"Киев вернулся к стабилизационным графикам. Теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений. Но сейчас все возвращаются. И чтобы не навредить системе, коллеги должны следить за мощностью, которую мы потребляем.

Пока прогнозы утешительные. На Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому мы вполне в графиках, не превышая ограничений. Это означает, что в белых и светло-серых зонах схемы свет должен быть.

Других отключений пока не планируется. Конечно, если не будет новых атак".

При этом Коваленко предупредил, что высокой остается вероятность локальных аварийных отключений.

Он призвал горожан после включения света, не включать все энергоемкие приборы одновременно, чтобы не вызвать перегрузки оборудования.