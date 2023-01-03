СМИ: Украина создала сеть управления войсками, над которой США работали десятилетия
Украина создала импровизированную разведывательную сеть для координации боевых подразделений на поле боя, она оказалась дешевле американского аналога, на создание которого Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Импровизированная сеть Киева из беспилотников, бойцов и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает солдатам уровень разведки, координации и точности, который позволяет маневрировать вокруг больших, но неуклюжих армий России".
Собеседники издания в сфере оцифровки в США утверждают, что успех Украины в создании виртуальной системы командования и управления "на лету" предлагает ценные уроки для Запада, в частности, о необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.
Как отметил собеседник WSJ, бюрократические западные военные "слишком медленные и тяжелые", чтобы быстро применять новые технические решения для решения проблем на поле боя.
"Одним из элементов успеха Украины в инновациях является то, как различные военные подразделения и украинские технологические компании работают над собственными новыми военными технологиями – подход "снизу-вверх", который порой больше напоминает ряд гаражей в Кремниевой долине, чем проект, финансируемый Пентагоном".
WSJ сообщает, что в Украине "процветает индустрия технического аутсорсинга и хакеров, действующих вне закона", поэтому инженеры-программисты подключаются к цифровым сервисам, таким как зашифрованный мессенджер Signal и сети, например, SpaceX Илона Маска.
WSJ также привело слова Ярослава Гончара, соучредителя "Аэроразведки", неправительственной организации, которая с 2014 года помогает украинской армии беспилотниками, что почти каждое подразделение, участвовавшее в боях за Киев весной, использовало программу управления войсками DELTA.