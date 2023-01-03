Мэр Мелитополя рассказал, что из города бегут российские медики

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Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Мэр времен оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что вслед за коллаборантами из временно оккупированного Мелитополя бегут российские медики, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в Telegram.

"Мелитопольская больница была последней на территории временно оккупированной Запорожской области, которая оказывала помощь гражданским жителям, но уже почти месяц, как туда также начали привозить раненых, заболевших рашистов, и для гражданского населения становится все меньше места в этой больнице" , — пишет Федоров.

По его словам, медики покидают город из-за действий сил сопротивления и страха перед ВСУ, а также сверхвысокое количество раненых российских военных, на которых не хватает ни медперсонала, ни койко-мест, и поведение оккупантов, которых доставляют в больницы в состоянии алкогольного или наркотического.

Федоров сообщает, что от тотальной нехватки медперсонала оккупанты и угрозами и подкупом пытаются уговорить украинских медицинских работников помочь российским военным. В то же время, как утверждает мэр, украинские медики отказываются сотрудничать с врагом, несмотря на террор.

Он добавил, что 90% аптек в Мелитополе не работают, а оставшиеся почти не имеют ассортимента лекарств, и стоимость медикаментов слишком высока.