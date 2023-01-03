Мэр Мелитополя рассказал, что из города бегут российские медики
Мэр времен оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что вслед за коллаборантами из временно оккупированного Мелитополя бегут российские медики, сообщает Деловая столица.
Об этом он написал в Telegram.
"Мелитопольская больница была последней на территории временно оккупированной Запорожской области, которая оказывала помощь гражданским жителям, но уже почти месяц, как туда также начали привозить раненых, заболевших рашистов, и для гражданского населения становится все меньше места в этой больнице", — пишет Федоров.
По его словам, медики покидают город из-за действий сил сопротивления и страха перед ВСУ, а также сверхвысокое количество раненых российских военных, на которых не хватает ни медперсонала, ни койко-мест, и поведение оккупантов, которых доставляют в больницы в состоянии алкогольного или наркотического.
Федоров сообщает, что от тотальной нехватки медперсонала оккупанты и угрозами и подкупом пытаются уговорить украинских медицинских работников помочь российским военным. В то же время, как утверждает мэр, украинские медики отказываются сотрудничать с врагом, несмотря на террор.
Он добавил, что 90% аптек в Мелитополе не работают, а оставшиеся почти не имеют ассортимента лекарств, и стоимость медикаментов слишком высока.