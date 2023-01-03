Подоляк: Проведение саммита Украина – ЕС в Киеве посылает сигнал России

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Проведение саммита Украина – ЕС в Киеве посылает сигнал стране-террористу России, сообщает Новое время.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона во вторник, 3 января.

Подоляк назвал место проведения саммита символичным и отметил, что каждым таким шагом «Европа подчеркивает, что она с Украиной по принципиальным позициям и будет до конца».

"Этот саммит четко говорит о том, что Россия — это прошлое для Европы, а Украина — и настоящее, и будущее. И все будет делаться для того, чтобы Украина как можно быстрее была интегрирована в Европу: и финансово, и экономически, и с точки зрения трансграничности, военной солидарности и так далее" , — сказал он.

Советник главы ОП добавил, что это также сигнал стране-агрессору забыть о «возможности финализировать войну на своих условиях»:

«Если Украине понадобится для победы еще дополнительная помощь, то Европа обязательно будет делать это. И этот саммит будет подчеркивать, что для нас Украина — это приоритетное направление развития Европы в целом».

2 января президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По их итогам стало известно, что следующий саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве 3 февраля. До этого ожидалось, что он состоится в Брюсселе.

По словам главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, на саммите поднимут вопрос переговоров о членстве Украины в ЕС.